Друзі Орбана у Європарламенті відреагували на його історичну поразку на виборах

Створена за ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана політична група "Патріоти за Європу" у понеділок опублікувала заяву на його підтримку та покритикувала "втручання Єврокомісії" у вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували на сторінках об’єднання у соцмережах

Політична група "Патріоти за Європу" у Європарламенті 13 квітня, коли вже стало відомо про історичну поразку Орбана на парламентських виборах, опублікувала заяву на його підтримку та покритикувала "втручання ЄС".

У заяві висловлюють підтримку партії "Фідес" та самому Орбану й підкреслюють "важливість захисту національного суверенітету і консервативних цінностей у Європі".

"Група відзначає роль Орбана й "Фідес" як ключових представників демократичного самовизначення і традиційних європейських цінностей у ЄС та відзначає поточний розвиток політичних подій як невдачу для сил, які просувають цей курс", – йдеться у тексті.

Також у заяві покритикували найбільшу політичну групу Європарламенту, Європейську народну партію, за "все більшу близькість до лівих сил, що є відступом від базових правоцентристських принципів".

"Патріоти за Європу" також висловлюють занепокоєння щодо втручання з боку Єврокомісії у національні політичні процеси, оскільки це ризикує підірвати довіру до європейських інституцій і чесність демократичного ухвалення рішень", – додають у заяві.

Група на тлі поразки Орбана запевнила, що лишається "більш об’єднаною ніж будь-коли" і планує відстоювати свої погляди.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

В Угорщині опрацювали близько 99% голосів, що засвідчують впевнену перемогу опозиційної "Тиси" на чолі з Петером Мадяром з конституційною більшістю.

Мадяр анонсував перезавантаження системи, сформованої за роки правління Орбана, та обіцяє, що Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.