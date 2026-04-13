Союзники Орбана в Европарламенте отреагировали на его историческое поражение на выборах

Созданная по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана политическая группа "Патриоты за Европу" в понедельник опубликовала заявление в его поддержку и раскритиковала "вмешательство Еврокомиссии" в выборы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было опубликовано на страницах объединения в соцсетях.

Политическая группа "Патриоты за Европу" в Европарламенте 13 апреля, когда уже стало известно об историческом поражении Орбана на парламентских выборах, опубликовала заявление в его поддержку и раскритиковала "вмешательство ЕС".

В заявлении выражается поддержка партии "Фидес" и самому Орбану и подчеркивается "важность защиты национального суверенитета и консервативных ценностей в Европе".

"Группа отмечает роль Орбана и "Фидес" как ключевых представителей демократического самоопределения и традиционных европейских ценностей в ЕС и считает текущее развитие политических событий неудачей для сил, продвигающих этот курс", – говорится в тексте.

Также в заявлении раскритиковали крупнейшую политическую группу Европарламента, Европейскую народную партию, за "все большую близость к левым силам, что является отступлением от базовых правоцентристских принципов".

"Патриоты за Европу" также выражают обеспокоенность вмешательством со стороны Еврокомиссии в национальные политические процессы, поскольку это рискует подорвать доверие к европейским институтам и честность демократического принятия решений", – добавляют в заявлении.

Группа на фоне поражения Орбана заверила, что остается "более сплоченной, чем когда-либо" и планирует отстаивать свои взгляды.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

В Венгрии обработано около 99% голосов, что свидетельствует об уверенной победе оппозиционной "Тисы" во главе с Петером Мадьяром с конституционным большинством.

Мадьяр анонсировал перезагрузку системы, сформированной за годы правления Орбана, и обещает, что Венгрия снова станет надежным партнером в ЕС и НАТО.