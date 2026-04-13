У Польщі біля будівництва АЕС спалахнула пожежа
Понеділок, 13 квітня 2026, 12:49
У село Хочево, що у Поморському воєводстві Польщі, сталася пожежа біля запланованого місця будівництва першої в країні атомної електростанції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Polsat News з посиланням на заяву поліції.
За словами правоохоронців, вогонь знищив п'ять будівельних машин. Нині на місці події працюють пожежні експерти та інші спецслужби. До гасіння вогню була залучена дорожньо-будівельна техніка.
Про причини займання поки не повідомляється.
Нагадаємо, першу АЕС у Польщі планують побудувати в Помор'ї на основі американської реакторної технології AP1000.
Торік у січні уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні АЕС.
Згідно з інформацією уряду, заливка бетону для першого реактора має відбутися у 2028 році. Початок комерційної експлуатації першого енергоблоку заплановано на 2036 рік.
Читайте також: Польський атом: як Варшава домовляється про будівництво АЕС і що це змінює.