В Польше возле строительной площадки АЭС вспыхнул пожар

В селе Хочево, расположенном в Поморском воеводстве Польши, произошел пожар возле места, где планируется строительство первой в стране атомной электростанции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Polsat News со ссылкой на заявление полиции.

По словам правоохранителей, огонь уничтожил пять строительных машин. Сейчас на месте происшествия работают пожарные эксперты и другие спецслужбы. К тушению пожара была привлечена дорожно-строительная техника.

Фото: Polsat News

О причинах возгорания пока не сообщается.

Напомним, первую АЭС в Польше планируют построить в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000.

В январе прошлого года правительство Польши одобрило законопроект о финансировании строительства первой в стране АЭС.

Согласно информации правительства, заливка бетона для первого реактора должна состояться в 2028 году. Начало коммерческой эксплуатации первого энергоблока запланировано на 2036 год.

