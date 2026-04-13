В Германии пилоты Lufthansa начали 48-часовую забастовку

В понедельник, 13 апреля, в Германии было отменено немало рейсов Lufthansa из-за очередной забастовки пилотов.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Профсоюз "Vereinigung Cockpit" (VC) объявил о прекращении работы пилотов Lufthansa и нескольких её дочерних компаний до вторника, 14 апреля.

Забастовка пилотов основной авиакомпании Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo и Cityline началась вскоре после полуночи и, по плану, должна закончиться незадолго до полуночи этого вторника.

Хотя 48-часовая забастовка в основном затрагивает хабы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, последствия ощущаются также в меньших аэропортах.

Профсоюз пилотов VC ожидает, что по всей стране ежедневно будут отменяться сотни рейсов.

Эта забастовка связана с разногласиями во время коллективных переговоров по поводу пенсионного плана компании и компенсаций в региональной дочерней компании Cityline. Спор по поводу пенсионного плана компании обострился уже в третий раз в этом году.

Это уже четвертый трудовой конфликт в Lufthansa в этом году. Совсем недавно забастовки бортпроводников привели к многочисленным отменам рейсов в крупнейшей авиакомпании Германии.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

А 18 марта в аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di.