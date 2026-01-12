Конкуренти Орбана пообіцяли, що за їх влади Угорщина не буде притулком для міжнародних злочинців

Угорська опозиційна партія "Тиса" пообіцяла, що у разі її приходу до влади Угорщина більше не буде місцем прихистку для міжнародних злочинців.

Про це у партії заявили угорському незалежному виданню Telex, повідомляє "Європейська правда".

Як стало відомо у понеділок, колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро та його дружина отримали притулок в Угорщині.

Видання поцікавилось у партії "Тиса", які кроки вона планує зробити, якщо прийде до влади, і чи збереже вона вже наданий притулок.

Партія надіслала свою відповідь одним реченням: "За уряду "Тиси" Угорщина не буде притулком для іноземних злочинців".

Уряд Орбана надав притулок Зьобро після того, як у минулому зробив те саме для македонського експрем’єра-втікача Николи Груєвського та колишнього заступника Зьорбо Марчина Романовського.

За даними ЗМІ, незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам Польщі. Їхні імена не називали.

У МЗС Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини надати притулок двом польським громадянам та вважають, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.

Вибори в Угорщині, напередодні яких партія "Тиса" випереджає в опитуваннях партію Орбана "Фідес", повинні пройти у квітні.