Мадьяр: никто не может навязывать Украине условия мирного договора

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о желании иметь дружеские отношения с Украиной и высказался против того, чтобы навязывать Украине условия мира.

Об этом он сказал на пресс-конференции с иностранными медиа в Будапеште, пишет "Европейская правда".

"Я не менял своей позиции, как Орбан, в зависимости от того, где он говорит: в Москве или Брюсселе. В Венгрии каждый знает, что Украина является жертвой этой войны. Задачей украинского правительства является защита территориальной целостности и суверенитета, и никто не может указывать им через четыре года войны, на каких условиях они должны идти на мир", – заявил Мадьяр.

По его словам, нельзя говорить любой стране отдать ее территории, как это говорили политики "Фидес" – пока правящей партии Венгрии. Так же, если бы Россия напала на Венгрию, никто бы не уступил свои территории.

"Не Венгрии решать вопрос мира между Россией и Украиной, но им следует предоставить гарантии безопасности, гарантии территориальной целостности, которые могут быть соблюдены и за которыми будут наблюдать", – отметил Петер Мадьяр.

Петер Мадьяр также дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Венгрия не будет в нем участвовать.

Он также рассказал о своем видении отношений с Россией и ее правителем Владимиром Путиным.