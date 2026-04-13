Трамп пригрозил уничтожить иранские корабли после начала блокады со стороны США

США начали полную морскую блокаду иранских портов; американский президент Дональд Трамп заявил, что любое иранское судно, приблизившееся к ней, будет уничтожено.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Ранее Центральное командование США объявило, что блокада на вход и выход из иранских портов начнется с 10:00 по североамериканскому восточному времени.

Трамп заявил, что каждый иранский военный корабль, который нарушит блокаду, будет уничтожен.

Он акцентировал, что "военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, полностью уничтожены". По его словам, США не поразили "лишь небольшое количество" "скоростных ударных кораблей", поскольку не считали их серьезной угрозой.

"Предупреждение: если любой из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен, используя ту же систему уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море", – добавил Трамп.

Этому предшествовало объявление президента Дональда Трампа, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили плату Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран собирал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Также он заявил, что к этому будут привлечены "другие страны" – не уточняя, кого имел в виду. Кроме того, Трамп сказал, что Британия и другие страны НАТО якобы готовы помочь с разминированием Ормузского пролива.

Этому предшествовал провал переговоров между США и Ираном, которые продолжались в Пакистане около 21 часа.

По версии Трампа, разговор зашел в тупик на том, что Иран отказался остановить ядерную программу. Он также заявил, что ожидает возвращения Тегерана за стол переговоров и снова пригрозил, что Штаты могут "разбомбить Иран за один день".