Суд в США закрыл дело Трампа против The Wall Street Journal

Федеральный суд США закрыл дело, которое президент Дональд Трамп возбудил против издателя газеты The Wall Street Journal из-за публикации о его возможных связях с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Трамп подал иск летом прошлого года в федеральный суд штата Флорида. Трамп требовал не менее $10 млрд компенсации от газеты и ее владельцев, в частности медиамагната Руперта Мердока.

Причиной иска стала публикация от 17 июля, в которой говорилось о том, что имя Трампа фигурировало в так называемой "книге именинников", подаренной Эпштейну в 2003 году.

По данным издания, в записи якобы содержался рисунок женского тела. Трамп назвал эту информацию "подделкой" и отрицал свою причастность.

Как отмечается, федеральный судья Даррин Гейлс постановил, что истец "даже близко не доказал", что газета действовала с так называемой "фактической злостью" – ключевым стандартом в делах о диффамации в США.

В результате суд закрыл дело, однако без окончательного отклонения иска. Это означает, что у Трампа есть возможность подать новый, исправленный иск.

Сделать это он может до 27 апреля.

Стандарт "фактической злонамеренности" предполагает, что истец должен доказать: обнародованная информация была ложной, а ответчик знал об этом или сознательно игнорировал ее возможную ложность.

Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес Трампа.

В начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные с обвинениями Трампа в сексуальном насилии.

В начале апреля Трамп уволил с должности генерального прокурора Пэм Бонди. СМИ утверждали, что это связано с его недовольством работой Бонди по делу Эпштейна.

А недавно первая леди США Мелания Трамп выступила с неожиданным заявлением, в котором опровергла любые связи с Эпштейном.