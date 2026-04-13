Стармер розкритикував заяву Трампа про "знищення цивілізації" Ірану

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що заява американського президента Дональда Трампа про знищення іранської цивілізації була неправильною.

Про це він сказав під час виступу перед Палатою громад, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що Дональд Трамп помилився, погрожуючи знищити іранську цивілізацію.

"Щодо висловлювань про знищення цивілізації, я хочу чітко заявити перед цією Палатою: це було неправильно. Така погроза іранським цивільним особам є неправильною. Це цивільні особи, які пам'ятають, як протягом багатьох-багатьох років зазнавали незмірної шкоди від режиму в Ірані", – акцентував він.

Прем’єр Британії додав, що він би "ніколи не вживав" такі слова від імені уряду.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану.