Стармер раскритиковал заявление Трампа об "уничтожении цивилизации" Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что заявление американского президента Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации было неправильным.

Об этом он заявил во время выступления перед Палатой общин, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что Дональд Трамп ошибся, угрожая уничтожить иранскую цивилизацию.

"Что касается высказываний об уничтожении цивилизации, я хочу четко заявить перед этой Палатой: это было неправильно. Такая угроза иранским гражданским лицам является неправильной. Это гражданские лица, которые помнят, как на протяжении многих-многих лет испытывали неизмеримый вред от режима в Иране", – подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании добавил, что он "никогда не использовал бы" такие слова от имени правительства.

Напомним, с начала операции в Иране президент США Дональд Трамп обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

7 марта Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана.