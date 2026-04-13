В Литве выделят 14 млн евро на обновление инфраструктуры укрытий

Министерство внутренних дел Литвы выделило 14 миллионов евро на развитие и модернизацию инфраструктуры укрытий для 53 муниципалитетов страны.

Приказ о выделении средств подписал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Как отмечает министерство, это третий этап финансирования, направленный на укрепление инфраструктуры гражданской защиты в муниципалитетах.

"Гражданская оборона и безопасность населения остаются нашим приоритетом, поэтому развитие сети укрытий и их использование должны происходить быстро и бесперебойно. Наша цель – обеспечить безопасность населения не только в крупных городах, но и во всех регионах", – отметил Кондратович.

Выделенные средства будут использованы для модернизации 416 укрытий. После реализации проектов в них смогут разместиться более 129 тысяч жителей.

Как отмечает министерство, финансирование покроет не только основные строительные работы, но и комплексные адаптации – установку эвакуационных выходов, обустройство входов для людей с ограниченной подвижностью, установку защитных оконных щитов и модернизацию систем вентиляции.

Также планируются инвестиции в резервное электроснабжение (генераторы), системы пожарной сигнализации и установку точек доступа к беспроводному интернету (Wi-Fi).

Кроме того, муниципалитеты смогут приобрести биотуалеты, резервуары для питьевой воды, складные кровати и стулья, а также средства для оказания первой помощи.

В настоящее время в муниципалитетах Литвы насчитывается 6 645 укрытий, где могли бы разместиться около 1,6 млн человек – это 57% населения страны. В 37 муниципалитетах уже достаточно укрытий, а в 23, как и раньше, наблюдается их нехватка.

