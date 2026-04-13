В Эстонии сообщили о рекордном количестве задержанных российских агентов

В 2025 году Служба внутренней безопасности Эстонии (ISS/KAPO) задержала рекордное количество лиц, сотрудничавших с российскими спецслужбами.

Об этом сообщила ERR пресс-секретарь ведомства Марта Туул, передает "Европейская правда".

В прошлом году было задержано 16 человек, имевших связи с российскими спецслужбами.

"Поскольку российские спецслужбы не могут действовать на территории Эстонии, они ищут другие варианты. Они ищут так называемых "легких" агентов, которые выполняли бы определенные задачи от их имени. Но этот рекордный год показывает, что им это не удается. Наши сотрудники очень способны и довольно быстро их ловят, поэтому нет никаких поводов для беспокойства", – сказала Туул.

Она также рассказала, как изменились методы вербовки агентов в соцсетях.

"В социальных сетях они пытаются найти случайных исполнителей, которые бы совершали акты вандализма, например, уничтожали или портили мемориалы "Голубых холмов" (Синимяэд) или совершали другие подобные действия", – сказала Туул.

По ее словам, посещение России представляет значительный риск, поскольку на границах работают агенты, которые составляют профили и проверяют людей на месте и могут уже на пограничных переходах предлагать им сотрудничество.

Однако Эстония приложила значительные усилия, чтобы сдержать вредоносную деятельность России по влиянию, в частности, было закрыто несколько пропагандистских СМИ, таких как Baltnews и Sputnik. В результате операции России по влиянию переориентировались больше на социальные сети.

"Именно там предпринимаются попытки создавать фальшивые нарративы, как мы видели в течение прошлого года. Например, сообщения о заминировании школ или якобы нападении на Нарву. В Эстонии это абсолютно не имеет реальной поддержки или спроса. Они могут пытаться, но для этого нет оснований или реального содержания", – добавила Туул.

Напомним, в марте Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) Эстонии по предложению Полиции безопасности (КаПо) выслал из страны гражданина России Кирилла Кудрявцева, который поддерживал контакты со спецслужбами РФ.

11 февраля из Эстонии был депортирован гражданин Российской Федерации Андрей Журавлев, которого подозревают в планировании сбора разведывательных данных.

А в январе из Эстонии выдворили гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны.