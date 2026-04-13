CNN: в США заявляют, что продолжают переговоры с Ираном

США и Иран продолжают вести переговоры, стремясь найти дипломатический выход из конфликта.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда".

Это заявление прозвучало после того, как в субботу в Пакистане завершился раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, который не принес прорыва.

"Между США и Ираном продолжается взаимодействие, и наблюдается прогресс в попытках достичь соглашения", – заявил собеседник телеканала.

В то же время, как отмечается, неясно, встретятся ли делегации США и Ирана лично в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном звонке от представителей Ирана, которые, по его словам, заявили о желании заключить соглашение.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты с 15:00 по киевскому времени начнут морскую блокаду портов Ирана после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.