"Думал, что это врач": Трамп объяснил, зачем опубликовал фото себя в образе Иисуса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление в социальной сети Truth Social фотографии, на которой он изображён в образе Иисуса Христа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Изображение, на котором Трамп был представлен в виде Христа, исцеляющего больных в окружении американских флагов и орлов, было опубликовано в Truth Social поздно вечером в воскресенье, вскоре после того, как президент раскритиковал папу Льва XIV за выступление против войны с Ираном.

Впоследствии пост с фотографией Трампа в образе Иисуса был удален.

Когда позже журналисты попросили прокомментировать ситуацию с этой фотографией, Трамп заявил, что, по его мнению, на изображении он был в роли врача.

"Я действительно опубликовал его, и я думал, что это я в роли врача, и что это имеет отношение к Красному Кресту", – сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, "только фейковые новости" могли придумать, что на изображении он изображен в образе Иисуса.

"Я только что об этом услышал и сказал: „Как они до этого додумались?" Это должен быть я в образе врача, который лечит людей. И я действительно лечу людей", – сказал он.

Напомним, Трамп вечером в воскресенье обрушился с многосложной критикой, заявив, что "не является его фанатом", что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

В ответ понтифик сказал, что не боится критики президента США Дональда Трампа и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.

Впоследствии Трамп выступил с новыми критическими заявлениями в адрес Папы Льва, сказав, что тот "очень резко выступает против того, что я делаю в отношении Ирана".