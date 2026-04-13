Трамп накинувся на Папу Римського з новою критикою

Президент США Дональд Трамп накинувся з новою порцією критики на Папу Римського Лева XIV, заявивши, що понтифік "дуже різко виступає проти того, що я роблю щодо Ірану".

Заяву президента США наводить телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Трамп розкритикував позицію Папи Лева щодо низки питань.

"Я вважаю, що він (Папа Римський. – Ред.) занадто м’яко ставиться до злочинності та інших питань... Ми твердо віримо в закон і порядок, а у нього, схоже, з цим проблеми", – зазначив Трамп.

При цьому він додав, що не збирається перепрошувати перед понтифіком за свої висловлювання.

"Тут нема за що перепрошувати, він неправий, йому не сподобалося те, що ми робимо щодо Ірану, але Іран хоче стати ядерною державою, щоб знищити світ. Цього не станеться", – сказав президент США.

Папа Римський Лев XIV раніше заявив, що не боїться критики президента США Дональда Трампа і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.

Коментарі Папи з’явилися після того, як Трамп ввечері у неділю накинувся з багатослівною критикою, що "не є його фанатом", що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали би у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

На початку квітня Папа Римський назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії". У лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.