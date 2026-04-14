Лідер "Тиси" зустрінеться з угорським президентом у середу

Лідер партії "Тиса" та майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прийняв запрошення від президента країни Тамаша Шуйока про особисту зустріч, яка має покласти початок процесу формування його уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр повідомив на сторінці у Facebook.

Зустріч президента Угорщини та переможця парламентських виборів відбудеться у середу, 15 квітня, у палаці Шандора.

Мадяр написав, що зустрінеться з президентом, а також закликав його до негайної передачі влади новому уряду, яка буде в інтересах Угорщини.

Згідно з конституцією країни, президент повинен скликати установчу сесію нової Національної асамблеї протягом 30 днів після виборів, тобто не пізніше 12 травня, на якій глава держави винесе свою пропозицію щодо особи прем'єр-міністра.

Під час своєї промови після перемоги на виборах лідер "Тиси" закликав Шуйока якомога швидше надати йому право сформувати уряд та після цього оголосити про відставку з посади президента.

Крім того, майбутній прем’єр-міністр Угорщини дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

