Лидер "Тисы" встретится с венгерским президентом в среду

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр принял приглашение от президента страны Тамаша Шуйока о личной встрече, которая должна положить начало процессу формирования его правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадьяр сообщил на странице в Facebook.

Встреча президента Венгрии и победителя парламентских выборов состоится в среду, 15 апреля, во дворце Шандора.

Мадьяр написал, что встретится с президентом, а также призвал его к немедленной передаче власти новому правительству, которая будет в интересах Венгрии.

Согласно конституции страны, президент должен созвать учредительную сессию новой Национальной ассамблеи в течение 30 дней после выборов, то есть не позднее 12 мая, на которой глава государства вынесет свое предложение относительно лица премьер-министра.

Во время своей речи после победы на выборах лидер "Тисы" призвал Шуйока как можно скорее предоставить ему право сформировать правительство и после этого объявить об отставке с должности президента.

Кроме того, будущий премьер-министр Венгрии дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

