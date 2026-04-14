У Швеції затримали підлітка з Норвегії за кермом автобуса з-під Осло, який він "взяв покататися"

У Швеції після запиту норвезьких колег зупинили викрадений автобус із норвезькою реєстрацією, за кермом якого виявився 14-річний хлопець.

Про це повідомляють SVT та Sveriges Radio, пише "Європейська правда".

Випадок стався вранці у вівторок 14 квітня. Шведська поліція отримала повідомлення від норвезьких колег про те, що десь на шляху від норвезького кордону до шведського Гетеборга має перебувати викрадений міський автобус.

Через 20 хвилин після того шведська поліція зупинила автобус в районі містечка Стенунгсунд, вже неподалік Гетеборга, приблизно за 90 км від кордону Норвегії. За кермом виявився 14-річний норвезький підліток, а автобус, як зазначають, викрадений з Осло. З норвезької столиці до місця, де його зупинили – близько 200 кілометрів.

Доповнено. Норвезький мовник NRK наводить уточнену інформацію, що автобус не зі столиці, а з містечка південніше від Осло. Звідти до місця затримання – 170 км. Норвезькі правоохоронці почали розшук автобуса за GPS-маячком після того, як о 4 ранку транспортна компанія повідомила про його зникнення з автобусного парку.

За увесь цей час юний водій без прав не спричинив ніяких аварійних ситуацій, від інших водіїв на дорозі не надходило повідомлень про щось підозріле.

Хлопця взяли під варту та передадуть відповідальним за нього дорослим; автобус забрали норвезькі правоохоронці.

Варто зазначити, що отримати водійське посвідчення на категорію В у Норвегії можна з 18-річного віку, а неповнолітні можуть з 16 років отримувати дозвіл на керування лише невеликими мопедами й тракторами.

