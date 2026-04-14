В Швеции задержали подростка из Норвегии за рулем автобуса из-под Осло

В Швеции после запроса норвежских коллег остановили угнанный автобус с норвежской регистрацией, за рулем которого оказался 14-летний подросток.

Об этом сообщает Sveriges Radio, пишет "Европейская правда".

Случай произошел утром во вторник 14 апреля. Шведская полиция получила сообщение от норвежских коллег о том, что где-то на пути от норвежской границы до шведского Гетеборга должен находиться похищенный городской автобус.

Через 20 минут после того шведская полиция остановила автобус в районе городка Стенунгсунд, уже недалеко от Гетеборга, примерно в 90 км от границы Норвегии. За рулем оказался 14-летний норвежский подросток, а автобус, как отмечают, угнан из Осло. Из норвежской столицы до места, где его остановили – около 200 километров.

Дополнено: Норвежский вещатель NRK приводит уточненную информацию, что автобус не из столицы, а из городка южнее Осло. Оттуда до места задержания – 170 км. Норвежские правоохранители начали розыск автобуса по GPS-маячку после того, как в 4 утра транспортная компания сообщила о его исчезновении из автобусного парка.

За все это время юный водитель без прав не вызвал никаких аварийных ситуаций, от других водителей на дороге не поступало сообщений о чем-то подозрительном.

Парня взяли под стражу и передадут ответственным за него взрослым; автобус забрали норвежские правоохранители.

Стоит отметить, что в Норвегии получить водительское удостоверение на категорию В можно с 18-летнего возраста, а несовершеннолетние могут с 16 лет получать разрешение на управление только небольшими мопедами и тракторами.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали словацкого водителя, который 59 раз не оплатил проезд по платной дороге.

В прошлом году в Польше сообщали о неадекватном водителе BMW, который проехал 26 км против определенного направления движения на автомагистрали, после чего покинул авто и пошел пешком. Впоследствии похожий случай произошел в Словакии.