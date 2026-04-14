Британский министр назвала "глупостью" операцию США в Иране

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз резко раскритиковала действия США на Ближнем Востоке из-за отсутствия стратегии и экономических последствий, которые ударили по всему миру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью газете Mirror.

Ривз заявила, что она "очень разочарована и разъярена" из-за того, что, по ее словам, Соединенные Штаты не имеют четких целей или плана выхода из войны в Иране.

"Это война, которую мы не начинали. Это была война, которой мы не хотели. Я очень разочарована и зла из-за того, что США вступили в эту войну без четкого плана выхода, без четкого представления о том, чего они пытались достичь", – сказала чиновница, добавив, что это привело к блокированию Ормузского пролива.

Министр добавила, что Великобритания не планирует вмешиваться в конфликт. Она сказала, что никто не является сторонником иранского режима, но США должны были бы сформулировать четкую стратегию своей операции.

"Очевидно, что ни один здравомыслящий человек не является сторонником иранского режима, но начинать конфликт, не имея четкого представления о целях и не имея четкого представления о том, как вы собираетесь из него выйти, я считаю, что это глупость, и это влияет на семьи здесь, в Великобритании, а также на семьи в США и во всем мире", – пояснила чиновница.

Эти заявления прозвучали перед визитом Ривз в Вашингтон, где она примет участие в весенних заседаниях Международного валютного фонда и встретится со своими коллегами из G7 и G20. Ранее министр финансов Великобритании заявила, что будет убеждать коллег принять скоординированные экономические меры для борьбы с ростом расходов, связанных с войной в Иране.

Напомним, с начала операции в Иране президент США Дональд Трамп направил волну критики на Британию и премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фэйрфорд для ударов по Ирану.

7 марта Трамп раскритиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана.