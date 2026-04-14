Мерц: вступление Украины в ЕС не может произойти быстро

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС не может быть быстрым, но станет стратегически важным шагом для безопасности Европы.

Об этом канцлер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает "Европейская правда".

Мерц заверил, что Германия поддерживает вступление Украины в ЕС, но оно "не может произойти быстро и в полной мере".

"Вступление Украины в ЕС станет стратегическим важным шагом для большей безопасности и для благополучной Европы", – добавил канцлер.

Он также призвал Украину продолжать евроинтеграционные реформы, в частности в сфере преодоления коррупции, потому что эти усилия являются инвестицией в будущее.

"Каждый успех этих реформ – это шаг в сторону Европы. И одновременно, хочу это подчеркнуть, это также в интересах и Европы, и Украины", – подчеркнул Мерц.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС не закрыл дискуссии о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя пока нет согласованных очертаний этого процесса.

Заметим, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины показала эффективную работу в выполнении обязательств Украины перед ЕС. Посол ЕС приветствовала принятие Радой ряда важных законов.

