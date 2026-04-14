Мерц назвав перемогу Мадяра на виборах в Угорщині "історичною подією"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав перемогу очільника угорської опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах в Угорщині "історичною подією".

Про це він сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що те, чого вдалося досягти угорцям 12 квітня, – це "історична подія". На його думку, населення Угорщини "не лише скинуло уряд, а систему".

"Угорці та угорки показали Європі та світу: немає неповоротного тренду до авторитарного правого популізму. І маятник хитнувся в інший бік. Це хороша новина для всієї Європи, це хороша новина для Німеччини й це хороша новина для України", – акцентував він.

Мерц зазначив, що привітав Мадяра й сказав, що буде радий прийняти його з візитом у Берліні.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

ЗМІ писали, що Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з Мадяром після його впевненої перемоги на виборах в Угорщині, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.

