Мерц назвал победу Мадьяра на выборах в Венгрии "историческим событием"

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал победу главы венгерской оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии "историческим событием".

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что то, чего удалось достичь венграм 12 апреля, – это "историческое событие". По его мнению, население Венгрии "не только свергло правительство, а систему".

"Венгры и венгерки показали Европе и миру: нет необратимого тренда к авторитарному правому популизму. И маятник качнулся в другую сторону. Это хорошая новость для всей Европы, это хорошая новость для Германии и это хорошая новость для Украины", – акцентировал он.

Мерц отметил, что поздравил Мадьяра и подчеркнул, что будет рад принять его с визитом в Берлине.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

СМИ писали, что Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с Мадьяром после его уверенной победы на выборах в Венгрии, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.

