Зеленський розповів, коли "Дружба" зможе знову качати нафту до Угорщини і Словаччини

Президент Володимир Зеленський розповів, коли відремонтований нафтопровід "Дружба" відновить постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Про це він сказав під час пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що до кінця квітня нафтопровід буде відремонтований. Втім, за його словами, не повністю, але Зеленський запевнив, що цього буде достатньо, щоб функціонувати.

"Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але це питання про інше. Чи спроможний він буде функціонувати? Так. До кінця квітня", – акцентував український президент.

Також у цьому контексті він висловив сподівання на те, що Україна матиме хорошу співпрацю із новою владою в Угорщині.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини, який скоро залишає посаду, Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, зокрема схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та затвердження кредиту на 90 млрд євро, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Пізніше Зеленський повідомив, що ремонт пошкодженого російськими атаками трубопроводу "Дружба" завершиться цієї весни.

13 квітня, наступного дня після перемоги у парламентських виборах, майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна буде продовжувати купувати російську нафту, але водночас буде прагнути диверсифікувати закупівлю енергоносіїв.