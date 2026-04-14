Зеленский рассказал, когда "Дружба" сможет возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда отремонтированный нефтепровод "Дружба" возобновит поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что до конца апреля нефтепровод будет отремонтирован. Впрочем, по его словам, не полностью, но Зеленский заверил, что этого будет достаточно для функционирования.

"Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс, но это вопрос о другом. Сможет ли он функционировать? Да. До конца апреля", – подчеркнул украинский президент.

Также в этом контексте он выразил надежду на то, что Украина будет иметь хорошее сотрудничество с новой властью в Венгрии.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии, который вскоре покидает свой пост, Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, в частности одобрение 20-го пакета санкций против РФ и утверждение кредита на 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Позже Зеленский сообщил, что ремонт поврежденного российскими атаками трубопровода "Дружба" завершится этой весной.

13 апреля, на следующий день после победы на парламентских выборах, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна будет продолжать покупать российскую нефть, но в то же время будет стремиться диверсифицировать закупки энергоносителей.