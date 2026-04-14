Макрон говорив з Трампом та президентом Ірану щодо конфлікту на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мав розмову зі своїми американським та іранським візаві – Дональдом Трампом та Масудом Пезешкіаном – щодо ситуації на Близькому Сході.

Макрон розповів, що його розмова з президентами була 13 квітня. У ній французький лідер закликав до відновлення переговорів, які були призупинені в Ісламабаді, а також до з’ясування непорозумінь та уникнення подальшої ескалації конфлікту.

"Особливо важливо, щоб перемир’я суворо дотримувалося всіма сторонами й поширювалося на Ліван. Не менш важливо, щоб Ормузька протока була якнайшвидше відкрита без будь-яких умов, без перевірок та мита", – акцентував Макрон.

Він зазначив, що Франція та Велика Британія також проведуть у п’ятницю, 17 квітня, у Парижі конференцію щодо цього питання.

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Раніше Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Тим часом у Британії заявили, що країна не братиме участі у блокаді.