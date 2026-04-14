Макрон говорил с Трампом и президентом Ирана о конфликте на Ближнем Востоке

мПрезидент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что провел разговор со своими американским и иранским визави – Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом – о ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Макрон рассказал, что его разговор с президентами был 13 апреля. Во время него французский лидер призвал к возобновлению переговоров, которые были приостановлены в Исламабаде, а также к выяснению недоразумений и избежанию дальнейшей эскалации конфликта.

"Особенно важно, чтобы перемирие строго соблюдалось всеми сторонами и распространялось на Ливан. Не менее важно, чтобы Ормузский пролив был как можно быстрее открыт без каких-либо условий, без проверок и пошлин", – акцентировал Макрон.

Он отметил, что Франция и Великобритания также проведут в пятницу, 17 апреля, в Париже конференцию по этому вопросу.

13 апреля США начали полную морскую блокаду портов Ирана, а президент Дональд Трамп заявил, что каждый иранский корабль, который приблизится к ней, будет уничтожен.

Этому предшествовало объявление президента США, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран собирал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Ранее Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.

Между тем в Британии заявили, что страна не будет участвовать в блокаде.