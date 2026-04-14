Зеленский обсудит войну с РФ с лидерами ЕС за ужином 23 апреля на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с лидерами государств Европейского Союза ситуацию на войне с Россией во время ужина в рамках неформального заседания Европейского совета в Никосии (Кипр) 23 апреля.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, говорится в письме-приглашении от президента Евросовета Антониу Кошты, направленном лидерам ЕС во вторник, 14 апреля, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мы начнем наши дискуссии за ужином 23 апреля, заслушав президента Зеленского относительно продолжающейся захватнической войны России против Украины", – говорится в письме.

Сообщается, что неформальная встреча глав государств или правительств ЕС состоится 23 и 24 апреля в Никосии и Ая-Напе (Кипр).

"Фокус нашей неформальной встречи Европейского совета будет двойным: мы рассмотрим сложную геополитическую среду и ответ Европы на нее, а также предоставим политическое руководство для работы над Многолетней финансовой рамкой на 2028-2034 годы, чтобы подготовить почву для достижения договоренности до конца этого года", – рассказывает Антониу Кошта.

Кроме этого, 24 апреля, после встречи в формате-27, лидеры ЕС встретятся с ключевыми региональными партнерами, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

"Готовность Союза реагировать на сложную геополитическую среду и ситуацию с безопасностью также будет частью этого обсуждения. Это может включать аспекты, связанные со статьей 42(7) Договора о ЕС (TEU), в свете текущей работы", – сообщается в письме.

Напомним, ст. 42 (7) Договора о ЕС – своеобразный европейский аналог ст. 5 устава НАТО, предусматривающий, что нападение на одно государство означает нападение на весь ЕС (но пока четко не регламентирует, как именно должны реагировать государства-члены в случае нападения на одно из них).

Как сообщала "Европейская правда", накануне Еврокомиссия представила меры против энергокризиса, которые обсудят лидеры ЕС 23-24 апреля.

Также сообщалось, что 15 апреля Зеленский посетит Италию, где должен встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони.

Во вторник, 14 апреля, Зеленский находится с визитом в Германии. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Киев и Берлин договорились о новых пакетах помощи.

Ожидается, что Зеленский после визита в Берлин во вторник, 14 апреля, отправится в Норвегию.