В блокаде Ормузского пролива задействовано более 10 000 американских военнослужащих

Центральное командование США сообщило во вторник, что в блокаде иранских портов задействовано более 10 000 американских военнослужащих, более десятка военных кораблей и десятки самолетов.

Более 10 000 американских военнослужащих и 12 кораблей ВМС США участвуют в блокаде иранских портов, которая применяется "в отношении судов всех стран", заходящих в иранские порты или выходящих из них, отметило командование.

"В течение первых 24 часов ни один корабль не смог пройти через американскую блокаду, а 6 торговых судов выполнили указание американских сил развернуться и вернуться в иранский порт в Оманском заливе", – сообщили в Центральном командовании США.

В сообщении Центрального командования также говорится, что американские военные "поддерживают свободу судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив". Неясно, означает ли это, что американские военные сейчас сопровождают торговые суда через пролив.

13 апреля США начали полную морскую блокаду портов Ирана, а президент Дональд Трамп заявил, что каждый иранский корабль, который приблизится к ней, будет уничтожен.

Этому предшествовало заявление президента США о том, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили пошлину Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран взимал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Ранее Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.

Между тем в Великобритании заявили, что страна не будет участвовать в блокаде.