Трамп намекнул на возобновление переговоров с Ираном в Пакистане в ближайшие два дня

Президент Дональд Трамп заявил, что "что-то может произойти" в течение ближайших двух дней в Пакистане, на фоне того, что США и Иран пытаются вернуться за стол переговоров.

Об этом Трамп сказал журналисту New York Post, который находится в командировке в Исламабаде, передает "Европейская правда".

"Вам следует остаться там, действительно, потому что в течение ближайших двух дней может что-то произойти, и мы больше склонны поехать туда", – сказал Трамп.

"Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал прекрасно справляется со своими обязанностями", – добавил он.

Трамп имел в виду пакистанского фельдмаршала генерала Асима Мунира, назвав его "фантастическим". Женева также рассматривалась как еще одно потенциальное место для мирных переговоров, но Трамп, похоже, отверг эту возможность.

"Почему мы должны ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?" – сказал Трамп.

СМИ ранее сообщили, что переговорные группы из США и Ирана могут вернуться в столицу Пакистана Исламабад на этой неделе, чтобы возобновить переговоры по заключению долгосрочного мирного соглашения.

О возможности проведения нового раунда стало известно после того, как 11 апреля переговоры на высшем уровне между Ираном и США в столице Пакистана завершились без прорыва.