Сибіга розповів про підсумки міжурядових консультацій з Німеччиною

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про підсумки міжурядових консультацій між Україною і Німеччиною, які відбулись 14 квітня у Берліні.

Як зазначив Сибіга, вперше за багато років Україна та Німеччина відновили "цей ефективний формат для подальшого зміцнення нашої співпраці, що дозволяє нам втілювати домовленості в конкретні проекти та практичні кроки".

"Спільна декларація відображає стратегічний рівень нашого партнерства – визнання лідерства Німеччини у підтримці України та повного потенціалу наших двосторонніх відносин. А для нас Німеччина залишається одним із наших найближчих партнерів", – підкреслив міністр.

За його словами, ці консультації принесли відчутні результати, зокрема оголошення про пакет оборонної підтримки на суму 4 млрд євро для зміцнення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України.

"Ми також домовилися про запуск регулярних консультацій з питань безпеки та оборонної політики між нашими міністерствами закордонних справ та оборони, а також привітали створення формату "Індустріальний Рамштайн" – важливий крок у поглибленні промислового співробітництва", – додав глава МЗС.

Він також розповів про взаємні вигоди від цих форматів. Для Німеччини Україна є перспективним партнером в економіці, енергетиці та обороні.

"Ми робимо внесок у силу, безпеку та процвітання Німеччини та Європи. Ці рішення зміцнять нашу спільну стійкість і сприятимуть зміцненню безпеки та стабільності в усій Європі. Україна та Німеччина – не просто партнери, ми – стратегічні союзники, які разом формують майбутнє Європи", – резюмував Сибіга.

Як відомо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Берліні і вже зустрівся з очільником німецького уряду Фрідріхом Мерцом.

У Берліні Зеленському і Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.