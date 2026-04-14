Сибига рассказал об итогах межправительственных консультаций с Германией

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал об итогах межправительственных консультаций между Украиной и Германией, которые состоялись 14 апреля в Берлине.

Об этом он написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, впервые за много лет Украина и Германия возобновили "этот эффективный формат для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, что позволяет нам воплощать договоренности в конкретные проекты и практические шаги".

"Совместная декларация отражает стратегический уровень нашего партнерства – признание лидерства Германии в поддержке Украины и полного потенциала наших двусторонних отношений. А для нас Германия остается одним из наших ближайших партнеров", – подчеркнул министр.

По его словам, эти консультации принесли ощутимые результаты, в частности объявление о пакете оборонной поддержки на сумму 4 млрд евро для укрепления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей Украины.

"Мы также договорились о запуске регулярных консультаций по вопросам безопасности и оборонной политики между нашими министерствами иностранных дел и обороны, а также приветствовали создание формата "Индустриальный Рамштайн" – важный шаг в углублении промышленного сотрудничества", – добавил глава МИД.

Он также рассказал о взаимных выгодах от этих форматов. Для Германии Украина является перспективным партнером в экономике, энергетике и обороне.

"Мы вносим вклад в силу, безопасность и процветание Германии и Европы. Эти решения укрепят нашу общую устойчивость и будут способствовать укреплению безопасности и стабильности во всей Европе. Украина и Германия – не просто партнеры, мы – стратегические союзники, которые вместе формируют будущее Европы", – резюмировал Сибига.

Как известно, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине и уже встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.

В Берлине Зеленскому и Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.