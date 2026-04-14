У Фінляндії розслідують появу підроблених інструкцій щодо захисту від дронів

Поліція Південно-Східної Фінляндії розслідує поширення підроблених інструкцій щодо захисту від дронів, випущених від імені Служби порятунку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

В інструкції пояснюється, як захиститися від дронів у приміщенні та на вулиці, а також як діяти після атаки. Документ має логотип служби порятунку.

Підроблені інструкції з'явилися після того, як наприкінці березня на територію Фінляндії впали три безпілотники. Поліція порушила кримінальну справу за статтею "присвоєння повноважень влади".

У деяких публікаціях у соціальних мережах стверджувалося, що інструкції розкидали по поштових скриньках у Південно-Східній Фінляндії. Однак підтверджень цьому немає.

Поліція з'ясовує точне походження інструкції, підозрюваних у справі поки що немає.

Розслідування Yle показало, що фейкові інструкції вперше з'явилися у відео, яке поширювалося в російських соціальних мережах. Лише потім фальшивка потрапила до фінськомовних спільнот.

У відео, яке поширювали російськомовними каналами, стверджувалося, що українські БПЛА загрожують Фінляндії.

Відео опублікували, наприклад, у російській соціальній мережі ВКонтакте.

Нагадаємо, прем’єр Фінляндії Петтері Орпо закликав громадян не хвилюватися у зв’язку з виявленням чергового дрона, та водночас закликав Україну зробити усе можливе, щоб такі випадки не повторювались. Офіційний Київ раніше перепросив у країн Балтії і Фінляндію у зв'язку із "заблукалими" БпЛА.

Після перших інцидентів на південному сході Фінляндії розгорнули додаткові радіолокаційні системи.

Фінська спецслужба попередила, що Росія використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.