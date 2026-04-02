Фінська спецслужба: РФ використовує в своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами

Фінська служба розвідки і безпеки (Поліція безпеки; Supo) звернула увагу на те, що в Росії поширюється неправдива інформація про нещодавні інциденти з безпілотниками у Фінляндії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

З неділі було підтверджено три випадки, коли українські безпілотники підозрювалися у вторгненні на фінську територію.

Росія використовує цю ситуацію у своїй пропаганді. За даними Поліції безпеки, події вже інтерпретують у російських ЗМІ відповідно до лінії російського керівництва.

"Наприклад, всупереч фактам, стверджується, що Фінляндія дозволила запускати безпілотники зі своєї території" – повідомили у спецслужбі.

За оцінками Supo, Росія, ймовірно, намагається використати ці події для власного впливу і представити Фінляндію як недружню до Росії державу.

Supo вказує, що нафтогазові термінали у Фінській затоці є життєво важливими для Росії, оскільки експорт енергоносіїв є наріжним каменем економіки країни і джерелом доходу, за рахунок якого вона фінансує свою загарбницьку війну.

З іншого боку, за словами Supo, для Росії важливо підтримувати свою репутацію надійного постачальника енергоносіїв.

З цієї причини вона намагається приховати наслідки ударів українських безпілотників для власних операцій і використовувати свій інформаційний вплив, щоб заспокоїти не лише країни, які купують її нафту, а й власних громадян.

"Росія, ймовірно, також намагається відвернути увагу внутрішньої громадськості від своїх невдач у запобіганні атакам з боку України, звинувачуючи Фінляндію та інші країни ЄС", – стверджує фінська спецслужба.

Поліція безпеки також продовжує вважати, що Фінляндія не є головною метою російської диверсійної діяльності.

Однак Росія може посилити свою диверсійну діяльність в інших країнах Європи у відповідь на атаки на її енергетичний сектор.

Останніми днями на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як "заблукалі" українські апарати. Два підтверджено впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

Як писала "Європейська правда", під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це найімовірніше наслідок впливу російських засобів РЕБ.