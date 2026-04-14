В Финляндии расследуют появление поддельных инструкций по защите от дронов

Полиция Юго-Восточной Финляндии расследует распространение поддельных инструкций по защите от дронов, выпущенных от имени Службы спасения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В инструкции объясняется, как защититься от дронов в помещении и на улице, а также как действовать после атаки. Документ имеет логотип службы спасения.

Поддельные инструкции появились после того, как в конце марта на территорию Финляндии упали три беспилотника. Полиция возбудила уголовное дело по статье "присвоение полномочий власти".

В некоторых публикациях в социальных сетях утверждалось, что инструкции разбрасывали по почтовым ящикам в Юго-Восточной Финляндии. Однако подтверждений этому нет.

Полиция выясняет точное происхождение инструкции, подозреваемых по делу пока нет.

Расследование Yle показало, что фейковые инструкции впервые появились в видео, которое распространялось в российских социальных сетях. Только потом фальшивка попала в финноязычные сообщества.

В видео, которое распространяли русскоязычные каналы, утверждалось, что украинские БПЛА угрожают Финляндии.

Видео опубликовали, например, в российской социальной сети ВКонтакте.

Напомним, премьер Финляндии Петтери Орпо призвал граждан не волноваться в связи с обнаружением очередного дрона, но в то же время призвал Украину сделать все возможное, чтобы такие случаи не повторялись. Официальный Киев ранее принес извинения странам Балтии и Финляндии в связи с "заблудившимися" БПЛА.

После первых инцидентов на юго-востоке Финляндии развернули дополнительные радиолокационные системы.

Финская спецслужба предупредила, что Россия использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.