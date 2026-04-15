Стали известны подробности визита короля Британии в США

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла посетят Соединенные Штаты с государственным визитом 27–30 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

В ходе четырехдневной поездки королевская чета посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Вирджинию, где они примут участие в различных публичных мероприятиях по случаю 250-й годовщины независимости США.

Визит будет включать государственный ужин в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп, а также торжественный военный парад. Король также проведет частную встречу с главой Белого дома.

Ожидается, что Чарльз выступит с речью перед Конгрессом, став лишь вторым британским монархом, который сделал это.

После этого король отправится в Нью-Йорк, где запланированы посещение мемориала 11 сентября и деловое мероприятие.

В Вирджинии Чарльз, который является энтузиастом в борьбе за охрану окружающей среды, посетит национальный парк и встретится с коренными жителями. Там также состоится общественная вечеринка по случаю 250-й годовщины независимости США.

Затем королевская чета отправится с двухдневным визитом на Бермудские острова, британскую заморскую территорию в северной части Атлантического океана.

Визит короля в США происходит в самый напряженный момент отношений между Лондоном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп с начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Напомним, 16 марта Трамп заявил, что он "недоволен" Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, сославшись на международное право. Однако впоследствии Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".