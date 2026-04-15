В Польше лидер ультраправых защищает депутата, сравнившего Израиль с Третьим Рейхом

Лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак выступил в защиту депутата-однопартийца Конрада Берковича, который принес в Сейм флаг Израиля с нацистской свастикой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает Onet.

Поведение Берковича вызвало возмущение в польском парламенте. Спикер Сейма Влодзимеж Чажастый объявил о намерении подать ходатайство о финансовом наказании депутата – уменьшении его зарплаты вдвое в течение трех месяцев.

Лидер "Конфедерации" заявил, что такое наказание является "абсолютно неадекватным", а поступок Берковича назвал "критикой военных преступлений Израиля".

"Я вообще не уверен, следует ли применять наказание. Депутата не следует наказывать за его собственные высказывания, за выполнение своего депутатского мандата. Он раскритиковал Израиль. Форма есть форма", – заявил Босак.

Политик отрицает, что этот шаг означал прославление нацизма. По его словам, символы свастики были использованы для критики действий Израиля с использованием ссылок на историю, что не является запрещенным.

"Депутат Беркович готов заплатить цену за продвижение своих взглядов. Сведение этого к символу свастики, а не к сути дела, абсурдно", – подытожил Босак.

Напомним, скандал вызвало то, что Конрад Беркович, политик "Конфедерации", появился во вторник в Сейме с флагом Израиля, на котором вместо звезды Давида в центре был нацистский символ Третьего Рейха – свастика.

"Израиль – это новый Третий Рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", – сказал Беркович.

Посол США в Польше Томас Роуз резко раскритиковал депутата, назвав его поступок "позором".

Напомним, скандальный польский евродепутат и председатель партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун оставил запись в книге соболезнований по погибшему в результате авиаудара США и Израиля верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, за что его раскритиковал посол США в Польше Томас Роуз.

Недавно Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.