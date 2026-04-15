Работники Lufthansa массово бастуют во время 100-летнего юбилея компании

В немецкой авиакомпании Lufthansa продолжаются забастовки, которые уже привели к массовым отменам рейсов и могут существенно усложнить для пассажиров путешествия на этой неделе.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Волна протестов пришлась на символическую дату – празднование 100-летия Lufthansa. Торжества проходят в центре Hangar One во Франкфурте-на-Майне с участием канцлера Фридриха Мерца и министра транспорта Патрика Шнидера.

На этом фоне профсоюз UFO призвал к проведению протестного митинга, чтобы выразить несогласие с политикой компании. С полуночи около 20 тысяч бортпроводников, включая работников дочерней компании Lufthansa CityLine, начали забастовку.

Акция протеста продлится до вечера четверга, 16 апреля, и затрагивает все вылеты из ключевых хабов во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, а также рейсы CityLine из ряда немецких городов. Ожидается отмена сотен рейсов, особенно в двух крупнейших аэропортах страны.

Причиной протестов является отсутствие прогресса в переговорах по новому коллективному договору. В профсоюзе заявляют о "недостаточных уступках" со стороны работодателя.

Ситуацию могут усугубить новые забастовки пилотов. Профсоюз Vereinigung Cockpit объявил о намерении провести акции протеста в четверг и пятницу.

Они планируют охватить все вылеты Lufthansa из немецких аэропортов, а также рейсы дочерних компаний, в том числе Lufthansa Cargo и CityLine. Пилоты требуют, в частности, улучшения пенсионных условий. В то же время профсоюз предложил арбитраж, на что Lufthansa предварительно согласилась.

Дополнительное давление создает запланированная забастовка в дочерней авиакомпании Eurowings, которая должна состояться в четверг.

Предыдущие забастовки бортпроводников привели к многочисленным отменам рейсов в крупнейшей авиакомпании Германии.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

А 18 марта в аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di.