Кос ожидает "нового толчка" в вопросе вступления Украины в ЕС после венгерских выборов
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила убеждение, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля станет "новым толчком" в вопросе вступления Украины в ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновница заявила на полях весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает Die Welt.
Кос назвала результаты парламентских выборов в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия "Тиса", "большой победой для Европы".
"Лично я ожидаю, что это положительно повлияет на процесс вступления", – заявила еврокомиссар.
Кос также отметила, что поражение Орбана позволит выделить Украине утвержденный кредит ЕС в размере 90 млрд евро. Глава венгерского правительства наложил вето на это решение, тем самым до сих пор препятствуя выплате средств.
"Благодаря этим 90 миллиардам мы сможем покрыть финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах", – сказала Кос.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.
Накануне победитель выборов в Венгрии также пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно размораживания денег Европейского Союза в обмен на реформы в стране.
В то же время Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.
По его словам, Киев должен пройти весь переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз, после которого его страна проведет референдум по этому вопросу.