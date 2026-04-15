Кос ожидает "нового толчка" в вопросе вступления Украины в ЕС после венгерских выборов

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила убеждение, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля станет "новым толчком" в вопросе вступления Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновница заявила на полях весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает Die Welt.

Кос назвала результаты парламентских выборов в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия "Тиса", "большой победой для Европы".

"Лично я ожидаю, что это положительно повлияет на процесс вступления", – заявила еврокомиссар.

Кос также отметила, что поражение Орбана позволит выделить Украине утвержденный кредит ЕС в размере 90 млрд евро. Глава венгерского правительства наложил вето на это решение, тем самым до сих пор препятствуя выплате средств.

"Благодаря этим 90 миллиардам мы сможем покрыть финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах", – сказала Кос.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Накануне победитель выборов в Венгрии также пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно размораживания денег Европейского Союза в обмен на реформы в стране.

В то же время Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.

По его словам, Киев должен пройти весь переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз, после которого его страна проведет референдум по этому вопросу.