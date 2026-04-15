Фермеры греческого Лесбоса второй день блокируют порт в знак протеста

Сотни фермеров заблокировали главный порт греческого острова Лесбос в восточной части Эгейского моря, прерывая работу паромного сообщения уже второй день подряд в знак протеста против действий правительства по борьбе со смертельной болезнью скота.

Протестующие не позволили грузовикам сойти с парома, прибывшего из Пирея в полдень, но дали возможность пассажирам сойти на берег. Отправление паромов в Турцию было отменено, из-за чего турецкие туристы с краткосрочными визами остались на острове.

Фермеры возмущены реакцией консервативного правительства на вспышку ящура на острове, что привело к выбраковке пораженных стад и запрету на вывоз скота и молочных продуктов с Лесбоса.

Они настаивают на быстрой выплате компенсации за выбракованный скот.

Во вторник около 700 человек, которые пытались выехать в Пирей, были вынуждены остаться на Лесбосе, поскольку фермеры позволили сесть на борт только военнослужащим и лицам, путешествующим по медицинским причинам.

Еще один паром, направляющийся в Пирей, должен зайти в главный порт Митилини в среду во второй половине дня, и пока неизвестно, будут ли протестующие препятствовать посадке пассажиров.

Ящур является смертельным для скота, но не влияет на людей.

В апреле прошлого года Австрия закрывала пункты пропуска на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение ящура в страну.

Словакия тогда объявила чрезвычайную ситуацию после того, как болезнь была обнаружена на трех фермах.