Трамп каже, що "помилявся" щодо прем'єрки Італії, яку вважали близькою до нього

Американський президент різко розкритикував італійську прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні, заявивши про розбіжності з нею щодо енергетичної політики, НАТО та міжнародної безпеки.

Про це він сказав у інтерв’ю Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

За словами Трампа, він "шокований поведінкою" Мелоні, яку вважають близькою до американського президента.

"Чи подобається італійцям те, що ваша прем’єр-міністерка не допомагає нам отримати нафту? Я не можу собі цього уявити", – сказав Трамп.

Він зазначив, що раніше вважав Мелоні більш рішучою.

"Я шокований її поведінкою. Я думав, що вона має мужність; я помилявся", – акцентував Трамп.

Також у розмові Трамп говорив щодо ситуації із коментарями Мелоні після його критики на адресу Папи Римського Лева. Йому нагадали, що Мелоні сказала, що коментарі американського президента є неприйнятними.

"Це вона є неприйнятною, бо їй байдуже, чи має Іран ядерну зброю, і він розніс би Італію за дві хвилини, якби мав можливість", – акцентував Трамп.

Американський президент стверджує, що його контакти з італійською прем’єркою фактично припинилися.

Він пояснив це небажанням Мелоні брати участь у спільних ініціативах у межах НАТО.

На початку квітня Папа Римський назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії". У лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.

Пізніше Трамп накинувся на Папу Римського Лева XIV з багатослівною критикою. Він заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок – дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали б у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

Папа Римський Лев після жорсткої критики заявив, що "не боїться" цього.