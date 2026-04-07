ЗМІ: Кіпр планує укласти нову угоду з Британією щодо її баз на острові

Кіпр вимагає від Британії провести переговори щодо перегляду суверенного контролю Лондона над ключовими стратегічними військовими базами в Акротирі та Декелії на острові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Юридичний план Кіпру побудований на суперечливій угоді про повернення контролю над островами Чагос та військовою базою Дієго-Гарсія в Індійському океані між Британією та острівною державою Маврикієм.

Депутат від Демократичної партії Кіпру (DIKO) Крісіс Пантелідес, ознайомлений з переговорами, заявив Euractiv, що ніхто не є "наївним" в очікуванні повного виведення британських військ з острова.

"Ми закликаємо до переоцінки відносин та перегляду статусу на умовах 2026 року", – сказав він.

Нікосія має "повну підтримку" від ЄС у питанні перегляду угод про суверенні військові бази, включаючи суперечливі питання суверенітету, юрисдикції, повноважень і навіть територіальної протяжності зон, йдеться у заяві саміту 19 березня.

Коли Кіпр здобув незалежність від Британської імперії в 1960 році, Велика Британія зберегла дві суверенні бази на острові – Акротирі та Декелія – які відігравали ключову роль під час операцій на Близькому Сході.

Наприкінці березня президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що розпочав переговори із Великою Британією щодо майбутнього британських баз на острові.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Кіпр вимагає від Великої Британії нових і надійніших гарантій безпеки після атаки іранських дронів на британські військові бази на острові.

Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.