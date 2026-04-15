Спрос на путешествия в Испанию и Португалию резко вырос на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Спрос на путешествия в Испанию и Португалию резко вырос на фоне войны на Ближнем Востоке, поскольку туристы меняют направления отдыха, избегая потенциально опасных регионов.

Об этом свидетельствуют данные маркетинговой компании, специализирующейся на предоставлении услуг для туристической отрасли Sojern, которые приводит Reuters, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные, по состоянию на начало апреля бронирование летних авиарейсов в Испанию выросло на 32% по сравнению с прошлым годом, а поисковые запросы по отелям – на 28%.

В Португалии эти показатели также демонстрируют рост: бронирование авиабилетов поднялось на 21%, а интерес к отелям – на 16%.

В то же время восточное Средиземноморье, в частности Кипр, сталкивается с волной отмен бронирований после инцидентов, связанных с безопасностью.

Испанская туристическая ассоциация Exceltur повысила прогноз роста в туристическом секторе на 2026 год до 2,5% – до 227 млрд евро. По оценкам организации, туристы, которые изменили направление путешествий, могут принести отрасли дополнительные 4,2 млрд евро.

"Летние каникулы планируют за несколько месяцев вперед. Поскольку конфликт затрагивает направления, привлекающие большое количество туристов, значительная часть этого эффекта "безопасной гавани" уже проявляется бронированиями в Испанию", – отметил вице-президент Exceltur Оскар Перелли.

Стоит напомнить, что Британия усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

Позже СМИ писали, что Кипр требует от Британии провести переговоры по пересмотру суверенного контроля Лондона над ключевыми стратегическими военными базами в Акротири и Декелии на острове.