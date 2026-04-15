В Испании разгорелся ожесточенный политический конфликт между рядом министров и судебной властью из-за выдвинутых обвинений в коррупции жене премьер-министра Педро Санчеса Бегонье Гомес.

Об этом сообщает Euractiv.

В центре спора лежит критика со стороны министра юстиции Феликса Боланьоса в адрес мадридского судьи в связи с уголовным преследованием Бегоньи Гомес по обвинениям, включающим хищения и злоупотребление служебным положением.

Боланьос заявил, что судья Хуан Карлос Пейнадо, который ведет это дело, "покрыл позором испанских граждан и судей", и обвинил его в нанесении "непоправимого ущерба" системе правосудия.

Через день к дискуссии присоединились другие министры, представляющие возглавляемую Санчесом Социалистическую партию. Они намекнули на политически мотивированную кампанию консерваторов против ближайшего окружения Санчеса, направленную на свержение его правительства меньшинства.

В среду Боланьос не отступил и подтвердил свои комментарии в испанском парламенте, заявив, что любая "обоснованная критика" судебных решений является законной.

В ответ на это основные ассоциации испанских магистратов осудили то, что они считают вопиющим вмешательством исполнительной власти в судебную.

Алехандро Вега, вице-президент Независимого судебного форума (FJI), заявил Euractiv, что заявления министра "неудачные".

"Независимо от того, стыдится он этого или нет, эти заявления недостойны ответственного министра юстиции", – добавил судья, призвав политиков "проявлять благоразумие".

По словам Веги, критика со стороны Боланьоса не только "подрывает" доверие граждан к системе правосудия, но и создает косвенное давление на судей, чтобы те выносили решения по некоторым громким делам "определенным образом".

В заявлении Ассоциации магистратов (APM) говорится, что в правовом государстве судебные решения "должны обжаловаться через систему апелляций и установленные законом процессуальные каналы, а не путем публичного унижения".

Ассоциация магистратов имени Франсиско Витории (AJFV) заявила, что комментарии Боланьоса являются прямым ударом по "судебной независимости" и "разделению власти".

"Сохранение доверия к системе правосудия является первоочередной обязанностью", – заявили там.

В понедельник стало известно, что судья Хуан Карлос Пейнадо выдвинул обвинения против Бегоньи Гомес в злоупотреблении влиянием и взяточничестве. Теперь она предстанет перед судом.

