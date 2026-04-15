В Молдове назвали официальную дату выхода из СНГ

Молдова официально выйдет из Содружества независимых государств (СНГ) 8 апреля 2027 года, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления, направленного Секретариату организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, которого цитирует Realitatea.

Министр отметил, что юридическая процедура выхода уже началась.

"После подписания денонсации соответствующих соглашений и их опубликования в Официальном вестнике 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о получении нашего сообщения", – отметил Попшой.

Он добавил, что с формальной точки зрения и в соответствии с международным правом Республика Молдова перестанет быть членом СНГ по истечении годичного срока с момента уведомления.

"8 апреля следующего года, с юридической и формальной точки зрения, мы больше не будем членами СНГ", – заявил молдавский министр.

В то же время, по его словам, на практике отношений Кишинева с этой организацией уже несколько лет как не существует.

"С практической точки зрения, мы уже давно не являемся ее членами, или уже много лет не участвуем в политических мероприятиях и других встречах, которые не отвечают национальным интересам Республики Молдова", – подчеркнул Попшой.

Напомним, 9 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений СНГ.

Решение о выходе было инициировано Министерством иностранных дел и поддержано парламентом во втором чтении 2 апреля.

11 марта правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств.

При этом сообщалось, что Молдове придется оплатить долги объемом 100 тысяч евро, накопленные в СНГ, перед выходом из организации.