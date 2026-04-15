У Німеччині заявили про відчутний вплив війни на Близькому Сході на економіку

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що хоча його країна не бере участі у війні в Ірані, вона безпосередньо відчуває її економічні наслідки.

Про це він заявив у середу, 15 квітня, у Вашингтоні в кулуарах зустрічей Міжнародного валютного фонду, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок, 14 квітня, МВФ знизив прогнози зростання економіки Німеччини на цей і наступний роки, передбачаючи темпи зростання на рівні 0,8% у 2026 році та 1,2% у 2027 році, що на 0,3 процентних пункти нижче за попередні прогнози для обох років.

Клінгбайль заявив, що війна на Близькому Сході шкодить Німеччині з погляду економічного зростання. Тому він виступив за дипломатичні переговори з Іраном з метою зупинки ядерної гонки.

"Я не переконаний, що конфлікт у всьому регіоні – це правильний шлях", – сказав він.

Німецький міністр висловив сподівання на те, що дипломатичні канали приведуть до тривалого та мирного вирішення ситуації на Близькому Сході.

Керівна коаліція Німеччини зіштовхнулася з дедалі глибшими розбіжностями щодо того, як полегшити тягар високих цін на пальне для споживачів.

Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив догану своїй колезі-консерваторці та міністерці економіки Катарині Райхе через публічну суперечку у коаліції на цьому тлі.

Уряд запровадив обмеження, згідно з яким заправки можуть підвищувати ціни лише один раз на день, але ця політика не змогла знизити витрати для автомобілістів, і після її введення минулого тижня було зафіксовано рекордні цінові максимуми.

13 квітня урядова коаліція Німеччини оголосила про зниження цін пальне для споживачів та бізнесу після різкого зростання, спричиненого війною на Близькому Сході.