В Германии заявили о заметном влиянии войны на Ближнем Востоке на экономику

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что, хотя его страна не участвует в войне в Иране, Германия напрямую ощущает её экономические последствия.

Об этом он заявил в среду, 15 апреля, в Вашингтоне в кулуарах встреч Международного валютного фонда, передаёт Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 14 апреля, МВФ понизил прогнозы роста экономики Германии на этот и следующий годы, предполагая темпы роста на уровне 0,8% в 2026 году и 1,2% в 2027 году, что на 0,3 процентных пункта ниже предыдущих прогнозов для обоих лет.

Клингбайль заявил, что война на Ближнем Востоке вредит Германии с точки зрения экономического роста.

Поэтому он выступил за дипломатические переговоры с Ираном с целью остановки ядерной гонки.

"Я не уверен, что конфликт во всем регионе – это правильный путь", – сказал он.

Немецкий министр выразил надежду на то, что дипломатические каналы приведут к долгосрочному и мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Правящая коалиция Германии столкнулась с все более глубокими разногласиями относительно того, как облегчить бремя высоких цен на топливо для потребителей.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц вынес выговор своей коллеге-консерватору и министру экономики Катарине Райхе из-за публичного спора в коалиции на этом фоне.

Правительство ввело ограничение, согласно которому заправки могут повышать цены только один раз в день, но эта политика не смогла снизить расходы для автомобилистов, и после ее введения на прошлой неделе были зафиксированы рекордные ценовые максимумы.

13 апреля правительственная коалиция Германии объявила о снижении цен на топливо для потребителей и бизнеса после резкого роста, вызванного войной на Ближнем Востоке.