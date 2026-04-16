Польща не зафіксувала порушень повітряного простору під час вечірньої атаки РФ проти України

Польські військові не зафіксували порушень повітряного простору країни під час вечірньої атаки РФ проти України, коли злітала стратегічна авіація.

Про це повідомили на сторінках соцмереж Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Після 22 години за польським часом Оперативне командування опублікувало оновлення про те, що польські літаки та РЛС завершують особливий режим патрулювання, який запускали у зв’язку з вечірньою атакою Росії проти України. Польські літаки пробули у повітрі кілька годин.

У командуванні зазначили, що порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Як повідомляли, Польща підняла чергову пару винищувачів та літак раннього попередження через масований удар РФ по Україні увечері 15 квітня.

Також у зв’язку з цим призупинили роботу аеропорти в наближених до українського кордону Любліні та Жешуві.

Підняття авіації для патрулювання повітряного простору під час атак РФ проти України стало стандартною практикою, відколи стались перші випадки потрапляння ракет і дронів на територію Польщі.