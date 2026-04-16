Польша не зафиксировала нарушений воздушного пространства во время атаки РФ против Украины

Польские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства страны во время вечерней атаки РФ против Украины, когда взлетала стратегическая авиация.

Об этом сообщили на страницах соцсетей Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

После 22 часов по польскому времени Оперативное командование опубликовало обновление о том, что польские самолеты и РЛС завершают особый режим патрулирования, который запускали в связи с вечерней атакой России против Украины. Польские самолеты пробыли в воздухе несколько часов.

В командовании отметили, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Как сообщалось, Польша подняла очередную пару истребителей и самолет раннего предупреждения из-за массированного удара РФ по Украине вечером 15 апреля.

Также в связи с этим приостановили работу аэропорты в приближенных к украинской границе Люблине и Жешуве.

Поднятие авиации для патрулирования воздушного пространства во время атак РФ против Украины стало стандартной практикой после первых случаев попадания ракет и дронов на территорию Польши.